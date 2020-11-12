مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يستضيف اليوم عرضاً للأوبرا الملكية البريطانية

تقيم دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلاً خاصاً اليوم "الخميس" تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة الأوبرا. ويتضمن عرضاً لأوبرا manon lescaut، وهو من إنتاج دار الأوبرا الملكية بالمملكة المتحدة البريطانية وذلك عبر تقنية السينما.

صرحت بذلك الدكتورة غادة جبارة المستشار الفني لأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضافت أن العرض يأتى ضمن موسم دار الأوبرا الملكية MUST Opera House ، المزمع تقديمه على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عبر تقنية ال DCP Digital Cinema Package

وقالت المستشار الفني لأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ثقافات الدول تقاس بما يعرض على خشبة مسارحها ، حيث أن دور الأوبرا من أهم المراكز التي تعتني بالثقافة والفن الذي يعبر عن كل دولة.

وأشارت إلى أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه القوى الناعمة للبلدين مصر وبريطانيا من واقع عرض الفنون على مسرح أوبرا جامعة مصر، وهذا باب لإحداث التقارب الوجداني المثمر بين الشعبين العريقين، لاسيما تعظيم الاستفادة منها في بناء الشخصية الإنسانية وتفعيل مفاهيم السلام بين شعوب العالم.

وأوضحت أن العروض هي: مانو ليسكوه، وهي من بطولة: كريستين أوبولايس ، جوناس كوفمان ، كريستوفر مالتمان، وقائد الأوركسترا: أنطونيو بابانو، والملحن: جياكومو بوتشيني، والمخرج: جوناثان كينت .

كما يتم عرض باليه كسارة البندق بطولة: لورين كاثبرتسون ، فيديريكو بونيلي، فرانشيسكا هايوارد ، ألكسندر كامبل وتصميم الرقصات: بيتر رايت بعد ليف إيفانوف السيناريو الأصلي: ماريوس بيتيبا و الإنتاج والسيناريو: بيتر رايت.