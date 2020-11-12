رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببورسعيد

خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل بالمركز واستعراض الخدمات المقدمة ودورة العمل المُميكنة التي تبدأ بتقديم الطلبات وانتهاء بالحصول على الموافقات.

وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندسة رشا محمد، مديرة المركز، حول المبادرات التي يتبناها المركز التكنولوجي، والتي من بينها مبادرة "خدمات حكومية على مدار الساعة"، وتهدف لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية وتقليل تكلفة الخدمات والإجراءات الحكومية وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الخدمات الحكومية وضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية والتواصل مع المواطنين على مدار الساعة،، ومبادرة "احنا معاك" لرصد الاستغاثات عبر "السوشيال ميديا" والتعامل معها فورياً، وبصفة عاجلة، وإنهائها على الفور، خاصة فيما يختص بقطاع الصحة وقطاع الكوارث.

ثم تأتي مبادرة "أهالينا"، التي توفر خدمات استثنائية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين وضعاف السمع، ومنحهم أولوية في إنهاء الخدمة من خلال توفير موظف خاص بهم لاستقبالهم وإنهاء معاملاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء كان قد افتتح العمل بالمركز خلال زيارته لبورسعيد في سبتمبر ٢٠١٩.