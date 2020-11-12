كرم جبر: سلسلة ندوات للآعلى للإعلام حول مباراة القمة

قال الكاتب الصحفى كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب بمناسبة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك في نهائي افريقيا، بداية لسلسلة لقاءات سبتم عقدها.

وأوضح كرم جبر في كلمته انه سيتم عقد ندوة اخري بعنوان "مصر اولا.. لا للتعصب" وسنستمر حتى يوم 27 نوفمبر، يوم المباراة، الهدف أن نضع امام الناس نموذج، في النهاية مصر هي التي تكسب، موضحا أنه سيتم توزيع علم مصر مع شعار المباراة ، مضيفا أننا نريد ان نقدم للعالم صورة مبهجة عن مصر دورنا كبير في ظل ان هناك اناس تتناحر نريد اختيار شخصيات عاقلة وتبشر وتساعد في ازالة التعصب، موضحا أن الوزير اطلق الدعوة بالمشاركة مع المجلس".

وتابع"نخاطب ضمير الاعلام المصري وسيقدم تحربة لو نجحت ستقود البلد في سكة تانية لا يوجد بها تعصب".

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.