توفير كراسات شقق الإسكان الاجتماعى بمكتب بريد الصحفيين

نجحت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف عضو المجلس فى توفير عدد من كراسات الشروط الخاصة بالإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى بمكتب البريد الموجود داخل النقابة، ويأتى ذلك فى إطار التسهيل على الزملاء الصحفيين فى الحصول على الكراسات من داخل نقابتهم، نظرا للزحام الشديد على مكاتب البريد الخارجية.
ويأتى ذلك بعد تواصل محمد يحيى مع مسئولى هيئة البريد منذ بداية الإعلان عن طرح الكراسات نظرا لكون الهيئة تطرح تلك الكراسات فى المكاتب الخارجية فقط ولم تكن تطرحها فى المكاتب الخاصة مثل مكتب بريد نقابة الصحفيين.
الجدير بالذكر أن مكتب بريد النقابة يعمل من العاشرة صباحا حتى الثالثة مساء من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.
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