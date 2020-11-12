السبت.. محاضرة بالجامعة الألمانية لمحمد البرلسي عن الجينات

أعلن محمد البرلسي خريج كلية الصيدلية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2014 والباحث في مجال التعويض الجيني، تقديم محاضرة باللغة العربية يستعرض خلالها تقنية "كريسبر-كاس9 " التي حاز مكتشفيها على جائزة نوبل للكيمياء ٢٠٢٠، السبت المقبل 14 نوفمبر.

كما يتحدث البرلسى حسب بيان الجامعة الألمانية، عن تقنيات تعديل الچينات وتحديدا تقنية تحرير الجينات "كريسبر-كاس9" التي حاز مكتشفيها الفرنسيَّة إيمانويل شاربنتييه والأمريكية جينيفر داودنا على جائزة نوبل للكيمياء عام 2020، والتي وصفها بأنها تعد من أهم الاكتشافات العلمية في الأونة الأخيرة، وذات تأثير ثوري على علوم الحياة وستغير قواعد العمل في المجال تمامًا نظراً لقدرتها على تعديل جينات البشر وتغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية ومساهمتها في التوصل لعلاجات جديدة للأورام السرطانية، وعلاج الأمراض الوراثية.

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كما يستعرض بعض الأمثلة عن التجارب السريرية المتعلقة بالأمراض الجينية التي تم فيها استخدام هذه التقنية واستخداماتها العلاجية الأخرى، بجانب توضيح المخاوف الأخلاقية والتحديات التى قد تعوق إستخدامها على نطاق واسع في معالجة الأمراض الجينية.