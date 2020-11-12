عضو بصحة النواب: لقاح فايزر أعطى أمل للعالم في مواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا أعطى أمل للعالم كله، بعدما أثبت أنه فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة بعد الجرعة الثانية منه.
وأشار أبو العلا خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، إلى أن هذا اللقاح يمثل طفرة حقيقية، لاسيما وأن الشركة المنتجة ستقوم بطرح مليار و٣٠٠ مليون جرعة في عام ٢٠٢١، بعد أن تم اعتماده في الأيام الماضية.
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وأوضح النائب أن شركات عديدة في طريقها لإنتاج أمصال أخرى، إلا أن لقاح فايزر هو الذي أثبت فعالية كبيرة حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر تعاقدت مع الشركة للحصول على جزء من الإنتاج الخاص بلقاح فيروس كورونا.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأولوية في الحصول على اللقاح للطواقم الطبية باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة.
وحول عيوب لقاح "فايزر"، أشار أبو العلا إلى أنه غير معروف حتى الآن استمرار المناعة الناتجة عنه، وهذا الأمر مرتبط بدرجة تحور الفيروس، موضحا أنه من بين العيوب كذلك هو صعوبة عمليات نقل اللقاح من دولة إلى أخرى، حيث أنه يحتاج للحفظ في درجة حرارة ٨٠ تحت الصفر.
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