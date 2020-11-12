عضو بصحة النواب: لقاح فايزر أعطى أمل للعالم في مواجهة فيروس كورونا

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لقاح فايزر لمواجهة فيروس كورونا أعطى أمل للعالم كله، بعدما أثبت أنه فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة بعد الجرعة الثانية منه.

وأشار أبو العلا خلال اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعنوان نص ساعة طب، إلى أن هذا اللقاح يمثل طفرة حقيقية، لاسيما وأن الشركة المنتجة ستقوم بطرح مليار و٣٠٠ مليون جرعة في عام ٢٠٢١، بعد أن تم اعتماده في الأيام الماضية.

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