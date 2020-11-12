جو هاني الشاب المسيحي المسيء للرسول يضع وزارة التعليم في أزمة (تفاصيل)

حالة جدل أثارها الشاب المسيحي جو هاني أو يوسف هاني، بعد تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه على فتاة مُسلمة متهكما على نبي المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام، واصفا الرسول بأبشع عبارات السباب مُسيئا لمكانته المُقدسة لدى المسلمين.

بدأ هاشتاج محاكمة يوسف هاني يتردد على موقع "تويتر" بعد تعليقاته التي وصفها المتابعين بـ "المقززة" والمُهينة لرمز ديني إسلامي، وذلك خلال سجاله ومشاجرته في التعليقات، مع فتاة مسلمة ليصف الرسول بـ "المتخلف عقليا".

وتداولت أنباء عن كون جو هاني يعمل مُدرسا باحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهو ما وضع الوزارة في أزمة بعد انتشار تلك الأنباء، خاصةً وأنه تم القبض عليه.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفتى، أن الشخص المتهم بازدراء الأديان والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم، كما أدعت ونشرت بعض المواقع، مشددة على أنه تم فتح تحقيق إدارى من وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فى الواقعة.

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وتجرى تحقيقات مع يوسف هاني، المتهم فى واقعة بإزدراء الدين الإسلامي والإساءة للرسول، بعد أن عجل النائب العام، "نيابة الإسماعيلية الكلية"، بمباشرة التحقيقات فى الواقعة، والتى قُيدت برقم 4165 لسنة 2020 إدارى ثالث الإسماعيلية.