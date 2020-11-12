كريستيانو رونالدو يقترب من تحطيم الرقم القياسي لعلي الدائي

أمطر البرتغال شباك منتخب أندورا أمس بسبعة أهداف نظيفة، في مباراة ودية استعداد لتصفيات أمم أوروبا ، واستطاع النجم البرتغالي، ولاعب يوفينتوس الإيطالي تسجيل هدف أمس بالمباراة، ليستمر في رحلة تألقه الدولية مع المنتخب البرتغالي.

ومنذ شهرين تقريبا استطاع صاروخ ماديرا أن يدخل نادي المائة في لائحة أفضل مسجلي الأهداف الدولية، بعدما سجل ثنائية رائعة خلال فوز منتخب بلاده حامل اللقب على مضيفته السويد بنتيجة 2-0، في الجولة الثانية لمنافسات المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبهدفه أمس في مرمى أندورا رفع الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، غلته التهديفية دوليا إلى 102 هدف، ويقف على بعد 7 أهداف من تحطيم الرقم القياسي للإيراني الدولي، كأكثر لاعبي العالم تسجيلا للأهداف الدولية، برصيد 109 هدف.

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ويُعدّ دائي صاحلب ال 51 عام، من أبرز اللاعبين في تاريخ إيران، فبجانب أهدافه الدولية عاش مسيرة رائعة أوصلته إلى بايرن ميونيخ الألماني محرزا معه لقب الدوري في 1999. واختير في العام ذاته أيضا أفضل لاعب في قارة آسيا.

