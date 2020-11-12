كيف يري الفريق كامل الوزير صور التعاون مع مجلس الشيوخ؟

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل أن صور التعاون مع مجلس الشيوخ لن تكون محدوده، ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وكافة الأعضاء قائلا:" أحنا مش هنتعاون مع مجلس الشيوخ...أحنا هناخد منه أوامر وتوجيهات وهنفذها مباشرة".
جاء ذلك فى لقاءه بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ فى ضوء استقبال المهنئين بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث أكد عبد الوهاب علي صور التعاون المتعددة مع وزارة النقل، مشيرا إلي أن الفريق كامل الوزير متعاون وسنتعاون معه في مجلس الشيوخ ليعقب الوزير بقوله:" أحنا مش هنتعاون مع مجلس الشيوخ...أحنا هناخد منه أوامر وتوجيهات وهنفذها مباشرة".
يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورد والزهور.
وأبرزها زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، المستشار حسام عبد الرحيم، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة مجلس الشيوخ.
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