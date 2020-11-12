المجمعات الاستهلاكية توفر مطهرات كحولية وكمامات على بطاقات التموين

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير منتجات مطهرات كحولية بالمنافذ لطرحها للمواطنين، لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد، بجانب استمرار ضخ كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الاخرى.

على جانب آخر، تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش، توريدها للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، تمهيدا لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.ويتم توريد الكمامات فى مختلف المحافظات وتقوم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، والتأكد من استلام أصحاب البطاقات الكمامات المعتمدة من الجهات المعنية دون غيرها من المنافذ حيث يتم صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا.

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وتقوم شركتى الجملة بتحديد عدد الكمامات التى يتم صرفها لكن من منافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع "الزيت والسكر" ويتم الصرف إجباريا على البطاقات التى تشمل عدد 3 أفراد فأكثر وفى حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لابد وأن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد اختياريا.