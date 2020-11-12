صاحبة المكانه الخاصه في وجدانه منذ الصغر...كيف يري رئيس مجلس الشيوخ أداء مؤسسة الأهرام؟



استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام أمس حيث قدم للمستشار (عبدالرازق) التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ مؤكداً ان رئيس مجلس الشيوخ قيمة كبيرة وقامة قانونية رفيعة المستوى معرباً عن ثقته في أن يمثل وجوده على رأس الغرفة الثانية للبرلمان إضافة رائعة للعملية التشريعية.



من جانبه ثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ زيارة (سلامة) له مؤكدا اعتزازه بمؤسسة الأهرام ذات المكانه الخاصه في وجدانه منذ الصغر واصفا اياها بأنها هرم من اهرامات مصر.



وقد وجه سلامة الدعوة لرئيس الشيوخ لحضور احتفال مؤسسة الاهرام بمناسبة مرور ١٤٥ سنة على انشائها كما قدم له َمجلداَ يحتوي على كل مانشر بجريدة الأهرام عن مجلس الشيوخ منذ نشأته في الماضي حتى آخر خبر عنه منذ يومين

كما اهدي (سلامة) للمستشار (عبدالرازق) نسخة من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم ميلاده، وكذلك نسخة أخرى مماثلة للمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ يوم ميلاده ايضاَ.