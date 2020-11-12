استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمكتبه عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام أمس حيث قدم للمستشار (عبدالرازق) التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ مؤكداً ان رئيس مجلس الشيوخ قيمة كبيرة وقامة قانونية رفيعة المستوى معرباً عن ثقته في أن يمثل وجوده على رأس الغرفة الثانية للبرلمان إضافة رائعة للعملية التشريعية.
من جانبه ثمّن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ زيارة (سلامة) له مؤكدا اعتزازه بمؤسسة الأهرام ذات المكانه الخاصه في وجدانه منذ الصغر واصفا اياها بأنها هرم من اهرامات مصر.
وقد وجه سلامة الدعوة لرئيس الشيوخ لحضور احتفال مؤسسة الاهرام بمناسبة مرور ١٤٥ سنة على انشائها كما قدم له َمجلداَ يحتوي على كل مانشر بجريدة الأهرام عن مجلس الشيوخ منذ نشأته في الماضي حتى آخر خبر عنه منذ يومين
كما اهدي (سلامة) للمستشار (عبدالرازق) نسخة من الصفحة الأولى لجريدة الأهرام يوم ميلاده، وكذلك نسخة أخرى مماثلة للمستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ يوم ميلاده ايضاَ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاحبة المكانه الخاصه في وجدانه منذ الصغر...كيف يري رئيس مجلس الشيوخ أداء مؤسسة الأهرام؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.