إثيوبيا: نلتزم بالحوار لتعزيز الرؤية المشتركة مع دول المصب حول سد النهضة

قال وزير الرى الإثيوبى سيليشى بيقلي، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بالحوار وتعزيز الرؤية المشتركة فى ملف سد النهضة مع دول المصب "مصر والسودان"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، أعلنت فى وقت سابق، أن المفاوضات الأخيرة التي أجريت حول سد النهضة باءت بالفشل، لكنها أكدت فى نفس الوقت على وجود خلاف قوى بين الأطراف الثلاث.

