السبت.. الجامعة البريطانية تفتتح واحة العلوم ومركز بحوث النانو

تشهد الجامعة البريطانية، السبت المقبل، 14نوڤمبر تنظيم يوم العلم والمعرفة، واحتفالات الجامعة البريطانية بيوم التخرج، وافتتاح واحة العلوم والابتكار ومركز بحوث النانو تكنولوجي.
يحضر فاعليات اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، ومحمد سعفان، وزير القوي العاملة، والدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة نادية زخاري، وفريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، وياسمين خميس، رئيس مجموعة النساجون، عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة.
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