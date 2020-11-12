إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة مطافي بميكروباص بأسيوط

أصيب 6 أشخاص إثر تصادم سيارة الحماية المدنية"المطافي" بسيارة ميكروباص علي طريق شطب التابع لمركز ومدينة اسيوط بمحافظة أسيوط. علي الفور فزعت الاسعاف وقوات الأمن إلى مكان الواقعة علي طريق شطب نتيجة لوصول إشارة للجهات المختصة تفيد بوجود حادث أليم. اقرأ أيضا: النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في واقعة يوسف هاني المتهم بإساءة الرسول



وفي نفس السياق تم نقل المصابين الي مستشفي الشرطة بأسيوط وتهشم السيارة الميكروباص وتم فرد كردون امني بالواقعة لإقامة سيارة المطافي وجاري عمل محضر بالواقعة.

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