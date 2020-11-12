«إحنا معاك» .. مصطفى مدبولى يزور مركز خدمة المواطنين ببورسعيد

جاء ذلك خلال زيارته المحافظة اليوم الخميس لافتتاح عدد من المشروعات.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندسة رشا محمد، مديرة المركز، حول المبادرات التى يتبناها المركز، والتى من بينها مبادرة "خدمات حكومية على مدار الساعة"، وتهدف لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية وتقليل تكلفة الخدمات والإجراءات الحكومية وتسهيل استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الخدمات الحكومية وضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية والتواصل مع المواطنين على مدار الساعة، ومبادرة "إحنا معاك" لرصد الاستغاثات عبر "السوشيال ميديا" والتعامل معها فورياً، وبصفة عاجلة، وإنهائها على الفور، خصوصا فيما يختص بقطاع الصحة وقطاع الكوارث.
وتابعت: "ثم تأتى مبادرة "أهالينا"، التى توفر خدمات استثنائية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والمكفوفين وضعاف السمع، ومنحهم أولوية فى إنهاء الخدمة من خلال توفير موظف خاص بهم لاستقبالهم وإنهاء معاملاتهم".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء كان قد افتتح العمل بالمركز خلال زيارته لبورسعيد فى سبتمبر 2019.
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