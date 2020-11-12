خلال زيارته .. رئيس الوزراء يتابع موقف التصالح فى مخالفات البناء ببورسعيد

استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده فى مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم، إلى شرح حول موقف التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.





وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد المبانى بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12,47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقى من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان منظومة العمل التى ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، فى إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وقال: يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التى تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدراً أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وحدد المحافظ الأدوار التى تقوم بها اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، بما تضمه من إدارات ومديريات بالمحافظة، تتمثل فى إدارة التخطيط العمراني، والتى تقوم بمتابعة الاشتراطات البنائية، وإدارة التغيرات المكانية والجيومكانية، التى تقوم بمراجعة موقف الأراضي، وإدارة الأملاك والشئون القانونية التى تقوم ببحث الملكية، إلى جانب دور مديرية الإسكان التى تتابع الاشتراطات الفنية، ونقابة المهندسين التى تقوم بمطابقة الأعمال المقدمة، فى حين تمنح إدارات المرور والحماية المدنية والكهرباء أكواد الاشتراطات، يلى ذلك دور مدير التنظيم بكل حى والذى يقوم بالفحص والاعتماد.

إلى جانب دور اللجنة المركزية لمراجعة إصدار تراخيص البناء، وعرض المحافظ دور اللجنة المركزية فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء بما تضمه من إدارات متمثلة فى لجنة من الحى (أملاك وتنظيم الحي)، وإدارة الحوكمة والمتابعة وحماية أملاك الدولة، وإدارة المتغيرات المكانية والمساحة، بالإضافة إلى مديرية الإسكان والمرافق، وجهاز المشروعات، وشرطة المرافق والحماية المدنية، إلى جانب شبكة معلومات المرافق.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنظومة المبتكرة من المحافظة لمراجعة إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذ التراخيص، مطالبا بدراسة تطبيقها فى جميع المحافظات.