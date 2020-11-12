رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الصناعية فى بور سعيد

استمع رئيس الوزراء، خلال تفقده للمنطقة الصناعية، إلى شرح من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حول الفرص الاستثمارية التى تدار بمعرفة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد، لبحث تنميتها وحسن استغلالها، وتتضمن فنادق وقرى سياحية، حيث استعرض المحافظ الاستثمارات التى تمت بتمويل من الجهاز التنفيذي، وفى مقدمتها منفذ الجميل، الذى ساهم فى تطوير وتقليص عدد المنافذ الجمركية وزيادة حوكمتها، وسوق السمك الجديد على مساحة 20 ألف م2 ويشمل 106 محلات، وسوق الخضار والفاكهة ويقع على مساحة 24 ألف م2، ويشمل مجمع الأسواق الجديدة ومحلات جملة وقطاعى للخضر والفاكهة، وعشرات المصانع بالمنطقة الصناعية فى مختلف المجالات.

وأكد المحافظ أن حجم الاستثمارات التى قامت الدولة بضخها فى بورسعيد ومنطقة شرق وغرب بورسعيد خلال السنوات الست الماضية، هو حجم غير مسبوق فى تاريخ المحافظة، إذ يقترب من نصف تريليون جنيه.

عقب ذلك، تحدث المحافظ عن مشروعات المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، لافتا فى هذا السياق إلى أن المنطقة تقع على مساحة 798 فداناً، وتم تقسيمها إلى 6 قطاعات، وتضم 429 مصنعاً فى قطاعات صناعة الرخام، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الورقية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية والغذائية والجلدية والكيماوية والمعدنية، وصناعة النسيج، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، وصناعات أخرى متنوعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى المصانع المنتجة بالمنطقة 301 مصنع، وتوفر فرص عمل لنحو 23 ألف عامل من أبناء محافظة بورسعيد.

كما أوضح محافظ بورسعيد أنه تم فى عام 2016 توقيع عقود إنشاء 5 مصانع، هى مصنع أوانى الطهى بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، يعمل به 125 عاملا، ويقوم بالتصدير لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومصنع البورسعيدية للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه يعمل به 150 عاملا، ويقوم بالتصدير لعمان ومدغشقر وموريتانيا وكينيا، ومصنع بورسعيد ستار للأسماك بتكلفة استثمارية 400 مليون جنيه، ويعمل به 140 عاملا، ويقوم بالتصدير لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومصنع بورسعيد للصناعات الكهربائية، بتكلفة استثمارية 700 مليون جنيه، ويعمل به 350 عاملا، ويصدر لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا، ومصنع بيراميدز للإطارات بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، ويوفر فرص عمل لـ 580 عاملا تصل إلى 5 آلاف عامل بنهاية 2021، ويقوم بالتصدير لدول الخليج وشرق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأكد محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية تضم 112 مصنعاً تعد من مشروعات الشباب الداعمة لهم، باستثمارات تصل إلى 317 مليون جنيه، يعمل بها نحو 1347 عاملا، فى قطاعات الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، والمواد الغذائية، والهندسية والكيماوية، والغزل والنسيج.

وحول موقف المصانع المتعثرة، تمت الإشارة إلى نجاح الجهود فى إعادة تشغيل الجزء الأكبر منها، ولم يتبق إلا عدد منها متوقف، بسبب نزاعات قضائية بين الملاك والورثة.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التغلب على كافة المعوقات، التى تواجه المصانع المتعثرة، إذا كان التعثر يرجع لأسباب يمكن للدولة المساعدة فى حلها وتوفير مقومات وتيسيرات لإعادة تشغيلها فى أقرب وقت ممكن.