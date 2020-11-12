عربيتك.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة قيادة السيارات

وقال صابر، فى مداخلة تليفونية خلال حلقة اليوم من برنامج "عربيتك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإذاعى معتز عاطف، إنه فى حال تجديد رخصة القيادة يجب أن يذهب صاحب الرخصة بنفسه إلا فى حالة وجود توكيل.
وأوضح أنه "فى حال تجديد الرخصة للغير يجب وجود توكيل من صاحب الرخصة بالتعامل مع المرور".
وأضاف أنه فى حال وجود توكيل إدارة فلا يشمل هذا التجديد أو الترخيص، إلا إذا شمل هذا التوكيل بندًا يفيد ذلك".
وأكد أن الزوج والزوجة يحق لكل طرف فيهما التجديد والترخيص أو إصدار شهادات بيانات للآخر بدون توكيل، ولكن هناك حالة واحدة تمنع ذلك هى إذا لم يدرج اسم الزوج أو الزوجة فى بطاقة الرقم القومى.
وعن الملصق الإلكترونى، قال محمد صابر: "آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 21 من نوفمبر الجارى، وأن مواعيد التركيب خلال الفترة الحالة من 8 صباحًا وحتى 8 مساء، ويشترط وجود الرخصة وبطاقة الرقم القومى والسيارة".
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