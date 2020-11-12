لتوطين الذكاء الاصطناعى.. محكمة النقض توقع بروتوكول تعاون مع مركز المعلومات

وقع أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعمرو الزهيرى نائب رئيس محكمة النقض، بروتوكول تعاون من شأنه دعم البوابة القانونية للتشريعات المصرية ودعم قضاة مصر، وصولاً لعدالة ناجزة تعتمد على النظم التكنولوجية الحديثة.





جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور فتحى المصرى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للتعاون الدولى، والمستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.

وأوضح الجوهرى، أن البروتوكول يهدف إلى تحديث القاعدة القومية للتشريعات المصرية والتحقق المعلوماتى وذلك من خلال إتاحة المعلومات والأحكام القضائية الحديثة بصورة إلكترونية، فضلاً عن دعم مكتبة محكمة النقض وكذلك دعم مكتبة القضاة الإلكترونية، ما يساهم فى الوصول إلى المعلومات القانونية والتشريعات المصرية بسهول ويسر، كما يساهم فى الوقت نفسه فى تيسير مهمة السادة القضاة فى أدائهم لعملهم اعتمادًا على استخدام أحدث التكنولوجيات فى العالم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وتنقية البيانات.

وأشار إلى أن البروتوكول يأتى تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمى وبناء مجتمع معلوماتى عصرى، لافتًا إلى أهمية البنية التكنولوجية الحديثة والتى تعد أحد المقومات والدعائم الهامة التى يعتمد عليها المركز لتطوير آليات عمله، بهدف رفع كفاءة ما يقدمه من أعمال وخدمات من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية التى من شأنها المساهمة فى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة من ناحية أخرى.

ولفت الجوهرى إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية التى تنفذها محكمة النقض بهدف تطوير البنية المعلوماتية لها، وكذلك دعم المكتبة القانونية الإلكترونية لقضاة مصر، فضلاً عن المساهمة فى دعم الفكر والثقافة القانونية العامة من خلال توفير وإتاحة المعلومات ذات الصلة.

وتابع أن أهم ما يميز الإصدارة الجديدة من البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتى تعد مصر أول دولة تستخدمها على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، هو تطوير آلية البحث باستخدام تقنية الذكاء الإصطناعى التى تتيح البحث فى محتوى الوثائق الخاصة بالتشريعات والأحكام (لأول مرة) واستنباط العلاقات المنطقية فيما بينها بشكل آلى، فضلاً عن استخدام التقنية ذاتها لتصنيف التشريعات والأحكام بشكل دقيق وآلى وفقًا لطبيعة الموضوعات المتعلقة بها، بجانب استجابة البوابة للعرض على جميع أنواع الأجهزة (المحمول، التابلت، الحاسب الشخصى)، وكذا تطوير آلية البحث المتقدم ليشمل البحث بجميع عناصر بيانات التشريع (رقم التشريع– العنوان– سنة الإصدار، … إلخ) وإظهار نتائج البحث بدقة وسرعة عالية، وكذا تطوير التصميم والشكل العام للبوابة لتكون أكثر سهولة فى الاستخدام بالاعتماد على أحدث التقنيات وكبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

ونص البروتوكول على تبادل المعلومات من خلال إمداد وإتاحة الأحكام الحديثة الصادرة عن محكمة النقض لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سواء المدنية والتجارية والجنائية والعمالية والإيجارات، وذلك بشكل دورى طوال مدة سريان البروتوكول لإدراجها بالبوابة.

وفى المقابل، سيتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفقا للبروتوكول، إتاحة قاعدة تشريعات وبيانات جمهورية مصر العربية لكل قضاة مصر، مع تقديم الدعم الفنى والتسهيلات اللازمة طوال أوقات العمل بالبوابة بما يضمن استمرار الخدمة بأفضل صورة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين ما يحصل عليه من أحكام صادرة عن محكمة النقض.