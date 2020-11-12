وزير الشباب: جهود نبذ التعصب يجب أن تكون مستمرة وغير مرتبطة بحدث معين

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن موضوع اليوم الخاص بمبادرة لا للتعصب كان مهما لكن الأهم استمراريته وأن يكون هناك ضوابط لتنظيمها، ونحن كوزارة مع المجلس الأعلى ونقابة الإعلاميين في ذلك، والأهم أن نكون مستمرين.

وأضاف صبحي خلال مشاركته المائدة المستديرة التى يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام أنا مررت بأحداث لو سكتّ عليها كنا سنجد الجماهير تقف ضد بعضها في الشارع.. فما اتفقنا عليه هو اجتهاد وقتي لكن الأهم أن نضعه في قالب الاستمرارية حتى ننقله من كونه شعارا لأرض الواقع، ونضعه في آلية تنفيذ بحيث توضع في قانون أو ضوابط.

وتابع: منهجية عملنا هي المنهج العملي، وبالتالي لابد أن نبدأ من هنا ونشكل لجانا تنظم ذلك، وإذا لم يأخذ الموضوع شكله العملي فلن يكون له تأثير، مؤكدا أن الرياضة من أخطر الوسائل الممكنة لهدم المجتمع، لأنه أسرع وسيلة للتأثير من خلال المباريات الهامة التي تأخذ تحضيرا مكثفا قبلها بوقت طويل.

ودعا الوزير لتنظيم ندوات بالاندية المختلفة حول نبذ التعصب، وألا يكون هذا الجهد مرتبطا بمباراة الأهلي والزمالك فقط، بل يكون بداية حقيقية نبني عليها في المستقبل.