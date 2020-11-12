نعي مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميل احمد حلمي المذيع بالقناة الخامسة الذي وافتة المنية أمس. وقال طارق سعدة، أن أحمد حلمي عاهدناه زميلا خلوقا مهنيا في تقديم رسالة الاعلامية.. رحم الله الزميل واسكنه فسيح جناته. ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وزويه الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رحيل مذيع بالقناة الخامسة من التليفزيون المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.