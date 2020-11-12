جو هاني.. أول تعليق من الكنيسة على واقعة الإساءة للرسول الكريم

أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رفضه الإساءة للأديان جميعا، لافتا إلى أن الكتاب المقدس أوصى أن "لاَ تَخْرُجْ كَلِمَةٌ رَدِيَّةٌ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ" (أف 29:4).

وقال القس بولس حليم – في تصريح لموقع دوت الخليج الإخباري – إن الإساءة للأديان جميعها أمرا مرفوضا تماما، لما قد تحدثه من شرخ في العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

وتابع قائلا، لابد من إعلاء قيم المواطنة، والعيش المشترك الذي يحفظ تماسك المجتمع ووحدة الوطن، وعلى المؤسسات المعنية بذلك أن تتخذ إجراءات عملية للحد من هذه القضايا التي قد تعيب مجتمعنا وتهدد استقراره وتصدر صورة سلبية عن الوطن.

وشدد القس بولس حليم على أن الكنيسة ترفض أي أنواع الإساءة سواء بسبب الدين أو اللون أو الجنس.

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على يوسف هاني مدرس بمحافظة الإسماعيلية، عرف باسم حركي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بـ«جو هاني»، بتهمة الإساءة للرسول محمد (ص).

وتصدر هشتاج يطالب بمحاكمة (جو هاني)، مواقع التواصل الاجتماعي، في حين رصدت وحدة «الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام، تداولا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي لصورة من محادثة نصية منسوبة لشخص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تشكل جريمة ازدراء الدين الإسلامي بالإساءة إلى رسول الله، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.