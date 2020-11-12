بعد سنوات من الثأر.. الأمن ينهى خصومة بين عائلتين فى أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات" وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين. وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر. اقرأ أيضًا: إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارة مطافي بميكروباص بأسيوط وأكد الحاضرون، ثقتهم فى الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات.



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