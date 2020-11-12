النيابة الإدارية تصدر قرارا ضد 7 مسؤولين في واقعة إهدار 7 مليون جنيه "بند مكافآت" بوزارة الزراعة

رفضت النيابة الإدارية بشكلِ قاطع، الطعن على حكم المحكمة التأديبية في واقعة إهدار حوالي 7 مليون جنيه تم صرفها تحت بند مكافآت وحوافز بوزارة الزراعة، والتي قضت فيه بمعاقبة 7 مسئولين بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية جسيمة.

حيثيات حكم المحكمة في قضية إهدار 7 مليون جنيه بوزارة الزراعة



تضمن الحكم في القضية رقم 214 لسنة 61 قضائية عليا مجازاة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم كبير أخصائيين و كبير أخصائيين بما يعادل الأجر الوظيفيي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته.

كما قضت المحكمة بخصم أجر 15 يومًا من راتب ، مراقب الحسابات بالهيئة وإثنين من أخصائي شئون العاملين ومحاسب بالهيئة.

نوهت المحكمة إلى تقرير التفتيش المالي بوزارة المالية، الذي تضمن أن قانون الموازنة السنوي ينظم موازنة هيئة الثروة السمكية سواء المصروف أو الإيراد، وينص على أن التأشيرات العامة والخاصة جزء لا يتجزأ منه، وأن الموازنة نصت في التأشيرات الخاصة بشأن المكافأت أن لا يتم صرفها إلا عند تحقيق المستهدف من مبيعات الإنتاج، ولا يجوز تعديل تلك القواعد إلا بعد موافقة وزير المالية

أوراق القضية



كشفت أوراق القضية أن موازنة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية حددت المستهدف من المبيعات بمبلغ 52 مليون جنيه بالمخالفة للحقيقة، ولجأ المخالفين إلى تحويل مبالغ مالية من حساب المصروفات الى حساب الإيرادات بأن قاموا بعمل تسوية وتحويل بنكي من بنك الإستثمار القومي "حساب المصروفات" إلى البنك المركزي "حساب الإيرادات" مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بالهيئة بلغ إجماليها 6.3 مليو جنيه.

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وذكرت هيئة المحكمة في حيثيات حُكمها، أن المخالفين أعدوا ووقعوا وأعتمدوا كشوف التسوية التي تضمنت إثبات إيراد مبيعات خلافا للحقيقة ورغم كون ما تضمنته الكشوف قيمة الزريعة الملقاة في البحيرات، ولا يجوز إثباتها بباب الإيرادات مما ترتب على ذلك من صرف مكافأت للعاملين بلغت قيمتها 6.3 مليون جنيه بالمخالفة للقوانين والتعليمات.

