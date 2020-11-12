النائبة هبة هجرس ترحب بتوجيه رئيس الوزراء بتنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

رحبت النائبة الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الدولية فى مجال الاعاقة عضو لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة والاشخاص ذوى الاعاقة بمجلس النواب باستجابة رئاسة مجلس الوزراء لمساعيها البرلمانية ومطالباتها المتعددة بسرعة التحرك لتفعيل قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة الذى تقدمت به لمجلس النواب وتم إقراراه وإصداره، كذلك لائحته التنفيذية فى مختلف النواحى وداخل مختلف الوزرات حيث اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2268 لسنة 2020 بتشكيل لجنة وطنية تنسيقية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى وتضم 15 وزارة و4 جهات معنية بهدف الاسراع بتنفيذ احكام قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والخطة الشاملة للأشخاص ذوى الاعاقة

وأوضحت هجرس أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية التنسيقية المعنية بالإسراع بتنفيذ قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ترجم بشكل واعى توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على كامل حقوقهم فى كافة الجهات وعلى كافة المستويات وداخل كل الوزارات المعنية بما نص عليه القانون.

وأشارت هجرس إلى أن تنفيذ الوزارات المعنية لما جاء من حقوق للأشخاص ذوى الإعاقة فى قانونهم يضع مصر فى مرتبة متقدمة بين دول العالم فى مجال التنفيذ لحقوق الانسان ويعكس رؤية مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بما نصت عليه من ضرورة دمج الشرائح المهمشة داخل مجتمعها فى كل الخدمات وحصول هذه الشرائح على كامل الحقوق.

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