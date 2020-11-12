استقبل الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، اليوم الخميس، بمقر المطرانية بكاتدرائية مارجرجس بمدينة العاشر الدكتور لؤى محمود مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية.





وناقش الاجتماع إصدارات المكتبة الجديدة، وعلى هامش الاجتماع أهدى الدكتور لؤى نسخة من كتاب المقر البابوى الذى أصدرته مكتبة الإسكندرية للأنبا مقار. وأعرب الأنبا مقار عن شكره ومحبته لهم جميعًا، مشيدًا بالجهد المبذول لنشر الوعى والثقافة فى مصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكتبة الإسكندرية تهدى الأنبا مقار كتاب المقر البابوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.