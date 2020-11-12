مجلس الوزراء ينفى نقل الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد مجلس الوزراء، فى بيان توضيح الحقائق اليوم الخميس، أن كل خدمات المواطنين ستظل متواجدة فى أماكنها دون نقل أو تعطيل لأى منها، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

وأوضح أن التحول الرقمى سيمثل إضافة مهمة فى طريقة أداء الأعمال، لا سيما فى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتى لن تكون على الطريقة التقليدية، إذ سيقوم المواطن الراغب فى الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه فى جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائيًا بين باقى الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذى يساعد فى تسهيل آلية العمل الجديدة.