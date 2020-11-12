عاجل.. مصر تدين هجوما استهدف مدنيين فى شمال موزمبيق

وشددت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى من أجل اقتلاع آفة الإرهاب والتطرف من جذورها.

وأكدت أن مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار فى القارة الإفريقية، وليس لها أى علاقة بالدين الإسلامى الحنيف أو بأى من الأديان والقيم الإنسانية التى تدعو للتسامح والإخاء والاستقرار والسلام.