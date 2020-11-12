صور.. وصول 17 عربة قطار جديدة إلى ميناء الإسكندرية

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، دفعة جديدة من عربات الركاب، بواقع 17 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية من ميناء "سان بطرسبرج" بروسيا، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.





تعد الصفقة التي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، بتكلفة مليار و16 مليون و50 ألف يورو. وتشمل صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. ووفقًا لوزارة النقل، يتوالى وصول باقى العربات على دفعات بمعدل 35عربة لكل دفعة، وفقًا للجدول الزمنى المحدد، وتساهم الصفقة فى رفع كفاءة التشغيل اليومى، وانتظام جداول التشغيل، وتحقق طفرة كبيرة ونقلة نوعية هائلة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. ويجرى تركيب العربات الجديدة التى وصلت والعربات الجديدة التى ستصل تباعًا مع الجرارت الجديدة. يذكر أنه جرى تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد على طاقم السفينة التى تحمل العربات، فضلاً عن تعقيم العربات والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة.

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