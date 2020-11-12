صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 107 آلاف طن بضائع استراتيجية

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، نشاطًا ملحوظًا فى حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، تزامنًا مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالى عدد السفن بلغ 79 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، بينهم 4 سفن حاويات، و5 سفن مواد بترولية، و19 سفينة بضائع عامة.

وأضاف الغندور، فى بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، أن إجمالى وزن البضائع الواردة من الخارج يبلغ 107 آلاف و677 طن، وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 42 ألفًا و610 أطنان بضائع.

وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 931 حاوية، والواردة 1222 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و838 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

من جانبه، أشار الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى استمرار أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمبانى والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.