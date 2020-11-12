- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالى عدد السفن بلغ 79 سفينة تحمل بضائع استراتيجية، بينهم 4 سفن حاويات، و5 سفن مواد بترولية، و19 سفينة بضائع عامة.
وأضاف الغندور، فى بيان صادر عن ميناء الإسكندرية، أن إجمالى وزن البضائع الواردة من الخارج يبلغ 107 آلاف و677 طن، وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 42 ألفًا و610 أطنان بضائع.
وأوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 931 حاوية، والواردة 1222 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 10 آلاف و838 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.
من جانبه، أشار الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى استمرار أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمبانى والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 107 آلاف طن بضائع استراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.