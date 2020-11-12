صور: فى جولة مفاجئة .. محافظ الإسكندرية يعنف موظفى مكتب تأمينات الدخيلة

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ورصد الشريف خلال الجولة غياب عدد كبير من الموظفين والعاملين بالمكتب ووجود 3 موظفين فقط، ما تسبب فى زحام ومعاناة المواطنين من كبار السن.
وعنف المحافظ الموظفين لتقصيرهم فى العمل، متسائلا عن أسباب غياب معظمهم ووجود المدير من عدمه، قائلا: "إيه التهريج ده .. فين المدير فين المسؤول عن المكتب؟".
وأكد مدير المكتب للمحافظ أنه يتابع سير العمل من الطابق الثانى، فيما عنفه المحافظ قائلا: "لازم تتواجد بين الناس ..أهم حاجة الناس .. مش تقعد فوق".
وتأتى الجولة المفاجئة للمحافظ بعد ورود شكاوى من المواطنين تتعلق بوجود زحام وتكدس وتقصير من الموظفين والعاملين بمكتب تأمينات الدخيلة.
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