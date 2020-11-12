رئيس الوزراء لـ عمال «إيدج»: أى طلبات؟

وكان من بينهم عاملة حاصلة على شهادة الإعدادية، وتعمل بالمصنع منذ عام، حيث استفسر رئيس الوزراء عن ساعات عملها وراتبها، فأجابت بأنها تعمل 7 ساعات يوميا، وتحصل على راتب شهرى 2400 جنيه، وأضافت أن المصنع يوفر لها التنقلات.

كما استفسر رئيس الوزراء من عامل آخر عن راتبه، فأجاب أنه يعمل بالمصنع منذ عامين، ويحصل على راتب 2800 جنيه شهريا.

وحول ما إذا كانت لديهم أية طلبات، أجاب العمال بأنهم راضون عن فرص العمل التى تحققت وحصلوا عليها من وجود مثل هذه المصانع، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء من أن كل مصنع يقام فى مصر يفتح بيوتاً، ويوفر الحياة الكريمة للعمال المصريين.

وقال مسؤولو الشركة إن العمل فى المصنع بدأ عام 2016، بـ200 عامل، مشيرين إلى أن الإنتاج يبلغ 900 ألف بنطلون سنويا، ويتم تصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا والولايات المتحدة، ويتم طرح الجزء المتبقى فى الأسواق المحلية.