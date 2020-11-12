رئيس الوزراء يزور مصنع ستار للأسماك ببورسعيد

وقال سيد حسين، مالك المصنع، إن مصنعه ينتج بعض الأنواع المختلفة من الأسماك المحفوظة، وهى الهارنج، والتونة، والكافيار، مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج نحو 75 طنًا يوميًا من أسماك الهارنج، ويتم طرحه فى الأسواق المحلية والدول العربية، كما يتم تصدير الإنتاج إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبى.
ولفت إلى أن المصنع حاصل على موافقة لتصدير الأسماك المدخنة إلى دول الاتحاد الأوروبى، بواقع 3000 طن سنويًا، كما يتم تصدير أسماك الرنجة المجهزة إلى الولايات المتحدة، وإيطاليا، ونيوزيلاندا، وجميع الدول العربية، كما يتوافر خط إنتاج سمك التونة المصرى، الذى يتم جلبه من البحر الأبيض المتوسط، ويتم تجهيزه بخامات مصرية خالصة، إذ تتمتع مصر بتوافر هذا النوع من الأسماك.
وأشار إلى أن المعدات والآلات القائمة بالمصنع تنتج 300 علبة تونة فى الدقيقة، مؤكدًا أنه يتم إنتاج سمك الكافيار بجميع أنواعه فى المصنع، وفى الوقت نفسه قال إن هناك خط إنتاج آخر لإنتاج زيوت الأوميجا من مخلفات التونة، فى مصنع جديد تم تشييده لهذا الغرض.
وناشد مالك مصنع ستار رئيس الوزراء دعم صناعة "التونة" فى مصر، لتعظيم الاستفادة من توافر الإمكانات اللازمة لذلك، وهو ما أكد عليه الدكتور مدبولى، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع الصناعى الجاد، كما أن الحكومة حريصة على أن تقدم الحلول المناسبة للتغلب على كل المعوقات أمام هذا القطاع، مشيدًا بحجم إنتاج مصنع أسماك ستار وتنوعه، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لقطاع تصنيع وتعليب الأسماك.
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