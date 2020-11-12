مدبولى يتفقد مصنعا لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، مصنع "إس إى ويرنج سيستمز ايجيبت"، لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات، والمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وهو أحد مصانع شركة "سوميتومو" العالمية، التى تعمل فى عدة مجالات صناعية عملاقة حول العالم، وتعتبر أحد أكبر الكيانات الاقتصادية اليابانية والعالمية.





وأشار مسؤولو المصنع، خلال جولته، إلى أنه يقع فى المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ويمتد على مساحة 50 ألف م2، بإجمالى استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه، ولديه حجم عمالة يزيد على 12 ألف عامل وموظف.

وأطلع مسؤولو المصنع رئيس الوزراء على التوسعات الجديدة، إذ قامت الشركة ببناء مصنع إضافى على مساحة تبلغ 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه، مشيرين إلى أنه تم بناء التوسعات فى مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، ووفر المصنع نحو 1500 فرصة عمل جديدة، مشيرين إلى أن المصنع يقوم بإنتاج الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات الخاصة بالسيارات والمركبات بكافة أنواعها.

ولفت المسؤولون إلى أنه يتم تصدير إنتاج المصنع بالكامل إلى كل من فرنسا، وإنجلترا، وإيطاليا، والتشيك، وروسيا، والولايات المتحدة، ولكبرى شركات السيارات العالمية، كما استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل عن مجموعة "سوميتومو ايجيبت"، التى تمتلك 5 مصانع.. بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، ومصنعين آخرين بمدينة بالسادس من أكتوبر، وتم التنويه إلى بدء الشركة فى التجهيزات الخاصة لمصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، والمقرر بدء العمليات الإنتاجية فيه خلال ديسمبر المقبل.

وأكد أحمد مجدى، العضو المنتدب للشركة بمصر، أن التوسعات الجديدة، وضخ الاستثمارات يأتى تأكيداً من الشركة على ثقتها فى الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة وإصرارها على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر فى ظل تضافر كل الجهود لإنجاح ذلك، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، لما تقدمه الدولة بكل أجهزتها من دعم للاستثمارات الأجنبية فى مصر، وتذليل المعوقات أمام ضخ هذه الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.

وخلال تفقده المصنع، شاهد رئيس الوزراء إحدى السيارات التى يتم تصنيع الشبكة الكهربائية لها بالكامل فى مصر، كما يتم تصنيع الشبكة فى مصر كذلك للأنواع التى تنتج من هذه السيارة فى كل من روسيا والولايات المتحدة، ثم أجرى الدكتور مدبولى حوارا مع العاملين بالمصنع، حول الحوافز والمزايا التى يحصلون عليها، وأشار مسئولو المصنع إلى أنه يتوافر بالمصنع منظومة لتلقى شكاوى العاملين، ويتم التعامل معها على الفور بحد أقصى 24 ساعة، من أجل العمل على إزالتها، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء.