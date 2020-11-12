السفير المصري في جيبوتي يلتقي برئيس البرلمان

استقبلت السفارة المصرية في جيبوتي رئيس البرلمان الجيبوتي محمد علي حمد وعدداً من المسئولين البرلمانيين من بينهم رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، حيث استعرض السفير محمد مصطفى عرفي خلال اللقاء العلاقات الثنائية وآفاق تنميتها تنفيذاً للتوجيه الرئاسي بارساء شراكة استراتيجية بين البلدين.

من جانبه، ثمن رئيس البرلمان الجيبوتي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكداً على تطلع جيبوتي إلى الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال العمل البرلماني.