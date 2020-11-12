مصر تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في شمال موزمبيق

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 12 نوفمبر الجاري، عن بالغ إدانتها للهجوم الوحشي الذي وقع في شمال موزمبيق على يد ميليشيات متطرفة، والذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصاً مدنياً من بينهم أطفال.
كما شددت مصر على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اقتلاع آفة الإرهاب والتطرف من جذورها، مؤكدةً أن مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية، وليس لها أي علاقة بالدين الإسلامي الحنيف أو بأي من الأديان والقيم الإنسانية التي تدعو للتسامح والإخاء والاستقرار والسلام.
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