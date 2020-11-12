صلاح منتصر: الأندية تستمد قيمتها من التنافس وليس بتزكية التعصب

طالب الكاتب الصحفي صلاح منتصر، بضرورة وضع منافيستو أخلاقي في مجال الرياضة وأن يعمل الإعلام على تغذية الحماس وليس التعصب فضلا عن منع السخرية في الصحف.

وأضاف منتصر في كلمته بالمائدة المستديرة التي يعقدها الأعلى للإعلام بخصوص مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا قائلا"

قيمة للأهلي مستمدة من الزمالك وقيمة الزمالك مستمدة من الأهلي، والاندية تستمتد حياتها من التنافس وبالتالي نريد ان نغذي الحماس لا التعصب".

وتابع : شعار مصر أولا موجودة بشدة في الشعب المصري بدبيل أن أي نادي يلاعب نظير أجنبي له فالأغليية للعظمى ينحازون للنادي المصري فهذا الشعب في تحمسه وفي حتى تحميه موجود بجانب مصر، مضيفا في رأيي لابد إذا كان هناك ورش عمل ان تتخصص ورشة عمل في تدشين منافيستو اخلاقي لوسائل الاعلام لان هذه الرياضات تستحق ان نعطيها جانبا من الاهتمام ويجب ان نتعلم من المباريات الاجنبية فالرياضة تنافس شريف وليست حرب.

وقد أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.