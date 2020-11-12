كرم جبر: أشجع نادى الزمالك ونجلي يشجع الأهلى

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الاعلى لتنظسم الإعلام، إنه يشجع نادي الزمالك، بينما يشجع نجله النادي الأهلي.

وأضاف جبر في تصريحات له على هامش المائدة المستديرة التي عقدها المجلس اليوم في إطار حملة نبذ التعصب الكروى قبل مباراة القمة في نهائي افريقيا قائلا: أنا زملكاوي وابني أهلاوي، وببقى مش عايزه يزعل لما الاهلي يتغلب وهو برضه مش بيبقى عايزني ازعل لما الزمالك يتغلب فبتبقي روح طيبة.

وأشار جبر إلى أن المائدة المستديرة التي عقدت اليوم تهدف لنشر الروح الجيدة وتكون بداية حقيقية لنبذ التعصب "نفسي الجمهور يهتف باسم مصر".