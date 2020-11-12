رئيس الوزراء يتفقد مصنع "إيدج" ببورسعيد ويجري حوارات مع العاملين

خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، مصنع "إيدج" للملابس الجاهزة ببورسعيد.
وقال مسئولو الشركة: بدأ العمل في المصنع في عام 2016، بعدد عمالة 200 عامل، مشيرين إلى أن الإنتاج يبلغ 900 ألف بنطلون سنويا، ويتم تصدير جزء من الإنتاج إلى أوروبا والولايات المتحدة، ويتم طرح الجزء المتبقي في الأسواق المحلية.
وخلال جولته بالمصنع، أجرى رئيس الوزراء أحاديث ودية مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، ومنهم عاملة حاصلة على شهادة الإعدادية، وتعمل بالمصنع منذ عام، حيث استفسر رئيس الوزراء عن ساعات عملها وراتبها، فأجابت بأنها تعمل ٧ ساعات يوميا، وتحصل على راتب شهري ٢٤٠٠ جنيه، وأضافت أن المصنع يوفر لها التنقلات.
كما استفسر رئيس الوزراء من عامل آخر عن راتبه، فأجاب أنه يعمل بالمصنع منذ عامين، ويحصل على راتب ٢٨٠٠ جنيه شهريا.
وحول ما إذا كانت لديهم أية طلبات، أجاب العمال بأنهم راضون عن فرص العمل التي تحققت وحصلوا عليها من وجود مثل هذه المصانع، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء من أن كل مصنع يقام في مصر يفتح بيوتًا، ويوفر الحياة الكريمة للعمال المصريين.
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