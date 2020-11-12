مصر تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في شمال موزمبيق

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجوم الوحشي الذي وقع في شمال موزمبيق على يد ميليشيات متطرفة، والذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصًا مدنيًا من بينهم أطفال.

وشددت مصر -في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس- على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اقتلاع آفة الإرهاب والتطرف من جذورها.

وأكد بيان الخارجية أن مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية، وليس لها أي علاقة بالدين الإسلامي الحنيف أو بأي من الأديان والقيم الإنسانية التي تدعو للتسامح والإخاء والاستقرار والسلام.

