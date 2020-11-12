يبدو أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي انصرفوا عن فساتين رانيا يوسف ليحولوا صفحات العالم الافتراضي، إلى ساحات معركة لنصرة أديانهم وسب الدين الآخر، إذ تركت تعليقات بعض الأشخاص العنصريين على موقع "فيس بوك" و"تويتر" أثارا سلبية بعد كلا منهم لدين الآخر، لتنتشر تلك التعليقات المُزرية وتتحول إلى قضية رأي عام على السوشيال ميديا.
محاكمة ندى محمود
تصدر هاشتاج محاكمة ندى محمود موقع التغريدات "تويتر" خلال الساعات الأخيرة، بعد قيام تلك الفتاة بسب يسوع، تعليقا منها على احدى الفتيات المسيحيات، ساخرة من حديثها ومُتهكمة على عقيدتها، وذلك عقب واقعة جو هاني الشاب الذي أساء للرسول محمد في احدى تعليقاته، وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وضبط الشاب المسيحي، ليتم القبض عليه أمس.
محاكمة ندى محمود بتهمة سب يسوع
بعد القبض على جو هاني، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي القبض على ندى محمود بنفس التهمة الموجهة لـ "جو"، وعلّق البعض على تعليقها المسيء قائلا: لا الكل يتحاسب يا بلاش.. أنا كمسلم أرفض أخلاق البنت اللي في الكومنت ده وأرفض الإساءة لا اي معتقد .. طالما هتعاقبو شخص علي كومنت عاقبة ندي وعاقبة المشايخ اللي علي اليوتيوب اللي بيسمي نفسهم مقارن اديان ونازلين إساءة للمعتقدات الأخري".
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وكتب آخرين: "يجب محاكمة كل من يسب الأديان والرموز الدينيه فى الإسلام أو فى المسيحية أو حتي اليهودية.. خلافك يكون مع شخص وليس مع أمة بأكلمها، مسلم مسيحي يهودي جميعا أهل كتاب"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد جو هاني .. محاكمة ندى محمود فتاة مسلمة أساءت ليسوع ووصفته بـ "المهزأ" (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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