بعد جو هاني .. محاكمة ندى محمود فتاة مسلمة أساءت ليسوع ووصفته بـ "المهزأ" (صور)

يبدو أن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي انصرفوا عن فساتين رانيا يوسف ليحولوا صفحات العالم الافتراضي، إلى ساحات معركة لنصرة أديانهم وسب الدين الآخر، إذ تركت تعليقات بعض الأشخاص العنصريين على موقع "فيس بوك" و"تويتر" أثارا سلبية بعد كلا منهم لدين الآخر، لتنتشر تلك التعليقات المُزرية وتتحول إلى قضية رأي عام على السوشيال ميديا.

محاكمة ندى محمود

تصدر هاشتاج محاكمة ندى محمود موقع التغريدات "تويتر" خلال الساعات الأخيرة، بعد قيام تلك الفتاة بسب يسوع، تعليقا منها على احدى الفتيات المسيحيات، ساخرة من حديثها ومُتهكمة على عقيدتها، وذلك عقب واقعة جو هاني الشاب الذي أساء للرسول محمد في احدى تعليقاته، وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة وضبط الشاب المسيحي، ليتم القبض عليه أمس.