رئيس الوزراء يتابع موقف تصالح مخالفات بناء بورسعيد: تخطت 51 ألف مخالفة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مصالحات البناء في محافظة بورسعيد، واستمع إلى شرح حول موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12,47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.

واستعرض اللواء عادل الغضبان منظومة العمل التي ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

وقال: يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدراً أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

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