إشادات نيابية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان ومخرجات اللقاء

أشادت النائبة سوزي رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتصريحات الرئيس السيسي أثناء لقائه رئيسة اليونان، وإشادته بالعلاقات التاريخية والوطيدة مع اليونان، وتأكيده على وقوف مصر بجانب اليونان في حماية حقوقها في أي قضية تتعلق بأمن البلاد وحدودها البحرية.

واعتبرت رفلة أن مصر عبرت عن رؤيتها بخصوص أن الأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرا لا علاقة لها بالدين ، ولا علاقة لها بما يعتقده الجميع، وأنها تأتي من بعض الحركات المتطرفة و لا ينبغي أن تؤدي إلى صراعات دينية.

وثمنت ما أفردته الصحف اليونانية مساحة كبيره للزيارة تحت عنوان الرئيس السيسي : مصر ستكون بجانب اليونان، فيما نشرت صحيفة «الفثيروس تيبوس» برنامج الزيارة تحت عنوان «رسالة مصرية يونانية تجاه تركيا»، أما صحيفة «كوندرا» فأفردت تغطية شاملة تحت عنوان «مصر واليونان يسعيان لتعميق العلاقات».

أما صحيفة «إثنيكوس كيريكوس» غطت الزيارة تحت عنوان «استقبال حافل ب الرئيس السيسي » وأبرزت تصريحات الرئيسة اليونانية حيث قالت للرئيس عبدالفتاح السيسي: «بكل سرور وشرف أرحب بكم في القصر الرئاسي ب أثينا . يؤسفني أن الوباء لا يسمح لنا بإضفاء الروعة التي نتمناها على زيارتكم، من المهم جدًا لليونان وبالنسبة لي شخصيًا أن أرحب اليوم بزعيم بلد عظيم وصديق، أحد أعمدة الاستقرار في منطقتنا وقائد حقيقي في العالم العربي والإسلامي، بلد ترتبط اليونان معه بعلاقات صداقة واحترام وثقافة طويلة الأمد».

وأبرزت الصحف اليونانية تصريحات الرئيس السيسي أثناء لقائه رئيسة اليونان، وإشادته بالعلاقات التاريخية والوطيدة مع اليونان، وتأكيده على وقوف مصر بجانب اليونان في حماية حقوقها في أي قضية تتعلق بأمن البلاد وحدودها البحرية، و أن الأعمال الإرهابية التي حدثت مؤخرا لا علاقة لها بالدين ، ولا علاقة لها بما يعتقده الجميع، وأنها تأتي من بعض الحركات المتطرفة و لا ينبغي أن تؤدي إلى صراعات دينية.

وأفردت صحيفة «كاثيميرني» اليونانية مساحة كبيره للزيارة تحت عنوان الرئيس السيسي : مصر ستكون بجانب اليونان، فيما نشرت صحيفة «الفثيروس تيبوس» برنامج الزيارة تحت عنوان «رسالة مصرية يونانية تجاه تركيا»، أما صحيفة «كوندرا» فأفردت تغطية شاملة تحت عنوان «مصر واليونان يسعيان لتعميق العلاقات».

