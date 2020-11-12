النائب حسانين توفيق: الإهمال فى تدابير موجه كورونا الثانية خطر.. ووعي المواطن التحدي الأكبر

حذر النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، من التهاون والتساهل فى الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة ضد الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة العودة لحملات التوعية من جديد، خاصة أن وعي المواطن سيكون التحدي الأكبر للمرور من هذه المرحلة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مؤكدا علي أنه مع بداية ظهور الجائحة، نجحت حملات التوعية في زيادة وعي المواطنين، وهو ما ترتب عليه عدم الوصول إلى مراحل خطيرة من الإصابات بالفيروس.
وأكد توفيق، أنه مع تراجع أعداد المصابين بشكل ملحوظ في الفترات السابقة، بدأ دور الحملات التوعية في الاختفاء، الأمر الذي أعطى رسالة سلبية للمواطنين بأن الفيروس انتهى إلى غير رجعة.
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وقال عضو مجلس الشيوخ: مع عودة الأعداد في التزايد مرة أخرى، وسط توقعات بوصولها لنسب عالية مع دخول فصل الشتاء، أصبح من الضروري الإعداد لحملة توعوية متكاملة تخاطب جميع الفئات وكافة الأعمار، لحث المواطنين من جديد على كيفية التعامل مع الفيروس وسبل الوقاية منه، وأن يكون ذلك بتكاتف من الجميع وإدراك فاعل من المواطنين لهذه التحديات.
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