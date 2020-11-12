نائب رئيس جامعة أسيوط يحاضر عن كورونا وتداعياته القانونية

أناب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاته غريب نائبه لشئون التعليم والطلابوأستاذ القانون المدني بكلية الحقوق للمشاركة في افتتاح وقائع المؤتمر السنوي التاسع لقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة والمنعقدة فعالياته بمدينة الغردقة مع الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

وخلال الافتتاح أعرب الدكتور شحاته غريب عن سعاته البالغة بالمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر وما يتيحه من فرص متميزة لتبادل الخبرات والرؤي في تخصصات الأمراض المختلفة، لافتاً إلي أن مواكبة التطور العلمى يُعد من ركائز العمل الأساسية فى كلية الطب وذلك فى ضوء حرصها على تحديث مجالات الخدمة الطبية والرعاية الصحية المتميزة فى كافة مستشفيات أسيوط الجامعية.

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