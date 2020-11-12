صحة الشرقية : 453 ألف تلميذ أخذوا جرعات القضاء على الطفيليات المعوية

قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بمدارس المحافظة، جرعت أمس الأربعاء 453 ألفًا و288 تلميذًا، ليصل الإجمالى من تم تجريعهم إلى 683 ألفًا و792 تلميذًا حتى الآن، خلال 3 أيام منذ انطلاق فعاليات الحملة.





وأوضح وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم الخميس، أن الحملة التى بدأت يوم 9 نوفمبر تستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجارى، وتستهدف تجريع مليون و169 ألفًا و347 تلميذًا بمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمحافظة، منهم مليون و53 ألفًا و566 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية، و115 ألفًا و781 طفلاً بمرحلة رياض الأطفال، من خلال 437 فرقة طبية مدربة بالمحافظة. وأكد مسعود أنه تم التنسيق الكامل بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية والأزهرية لتنفيذ الحملة، وتم توفير المستلزمات اللازمة لها، مشددًا على الفرق بتجريع جميع التلاميذ المستهدفين ومتابعة المتخلفين منهم عن التجريع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة. وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن الإصابة بالديدان المعوية تؤدى إلى آلم بالبطن مع قىء وإسهال، وفقدان للشهية مع فقدان الوزن، وقلة التركيز مع الصداع والهمدان "نتيجة الأنيميا"، والضعف عام.

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