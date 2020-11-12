فيديوجراف.. خطة استكمال العام الدراسى حال توقفت المدارس بسبب كورونا

ويستعرض "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى خطة وصول المحتوى والمناهج المقررة للطلاب عن بعد وكأنهم فى المدرسة. وتضمنت خطة الوزارة وصول المحتوى والمناهج المقررة للطلاب عن بعد وكأن الطالب فى المدرسة، وقناة مدرستنا تستهدف طلاب مرحلة التعليم الأساسى بالإضافة إلى القنوات التعليمية الأخرى، وإطلاق قناتين أحدهما للتعليم الفنى وأخرى للثانوى العام الأسبوع المقبل، فضلاً عن منصة بنك المعرفة التى تضم محتوى رقمى متميز للغاية يستفيد منه قرابة مليون ونصف طالب وطالبة فى المرحلة الثانوية.

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