رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى فى بور فؤاد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع الإسكان الاجتماعى ببورسعيد، المقام على مساحة 125 فدانا، ويضم 10 آلاف وحدة سكنية بمنطقة شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تخطيط الموقع بحيث يضم جميع الخدمات الأساسية، التى تشمل المدارس، وناد اجتماعي، ومكتبة عامة، ومولات ومحال تجارية، وغيرها من الخدمات التى تستهدف توفير كل مقومات الحياة للمواطنين المقيمين بالمشروع.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتكون المشروع من 403 عمارات سكنية بإجمالى 9542 وحدة سكنية و390 محلا تجاريا، ويضم الموقع مدرستين للتعليم الأساسي، ومدرسة للتعليم الثانوي، و3 مولات تجارية، وناديين اجتماعيين، بالإضافة إلى مكتبة عامة، كما يضم أماكن انتظار للسيارات.

كما نوه الدكتور عاصم الجزار إلى أن عدد العمارات التى تم طرحها تحت إشراف جهاز تعمير سيناء تبلغ 201 عمارة بإجمالى 4748 وحدة سكنية، إلى جانب 228 محلا تجاريا، ومن المخطط تسليم 137 عمارة بإجمالى 3190 وحدة سكنية شاملة المرافق، وكذا تسليم 42 وحدة إدارية، و168 محلا تجاريا، خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع كذلك تسليم 21 عمارة بإجمالى 489 وحدة سكنية، و7 وحدات إدارية، بالإضافة إلى 24 محلا تجاريا فى يناير المقبل، إلى جانب 43 عمارة بإجمالى 1002 وحدة سكنية سيتم تسليمها فى إبريل المقبل، تضم 18 وحدة إدارية و36 محلا تجاريا.