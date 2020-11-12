مسؤولو كابسى لرئيس الوزراء: نجهز لمصنع بالعاشر باستثمارات 500 مليون جنيه

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، الشركة على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم.

وأضاف مسؤولو الشركة أن إجمالى الاستثمارات بلغ 1.244 مليار جنيه، ويصل عدد فريق العمل بالشركة إلى 1700 موظف ومهندس وعامل، موضحين أن إجمالى حجم مبيعات الشركة يصل إلى 3.1 مليار جنيه سنوياً، من خلال إجمالى مبيعات يبلغ 91 ألف طن، وتبلغ نسبة التصدير من إجمالى المبيعات حوالى 35%، بينما تبلغ نسبة المبيعات المحلية 65%.

وحول منتجات الشركة، فقد أشار المسؤولون إلى أن 55% من المنتجات دهانات سيارات، و25% دهانات مبانى، و18% دهانات أعشاب، و2% أحبار، وهناك 8 فروع توزيع محلية، و40 وكيلا وموزعا محليا، ويتم التصدير إلى 60 دولة، وتمتلك الشركة 4 أسماء تجارية، لافتين إلى أن من أبرز الدول التى يتم التصدير إليها هى: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ونيجيريا، وإيطاليا، وإنجلترا.

وتمثل "كابسى للدهانات" 70% من إجمالى صادرات مصر من الدهانات، وتحتل الشركة المرتبة 62 فى الترتيب العالمى من حيث حجم المبيعات، كما تعتبر أكبر منتج لدهانات السيارات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفى الوقت نفسه من أكبر 20 شركة متخصصة فى دهانات السيارات فى العالم.

وأضاف مسؤولو الشركة أن مصنع الشركة فى بورسعيد مقام على مساحة 238 ألف متر مربع، وهناك تجهيزات لمصنع العاشر من رمضان وهو فى مرحلة التصميم على مساحة 150 ألف متر مربع، ومن المخطط أن تصل استثماراته إلى 500 مليون جنيه فى المرحلة الأولى.

كما يمتلك المصنع مركز بحوث وتطوير يعمل به 120 باحثا مصريا، يعملون فى مجال تطوير منتجات الشركة، وهو ما مكن كابسى مصر من امتلاك براءات اختراع منتجات عديدة يتم تصديرها حول العالم.