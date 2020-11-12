فاركو المصرية تطرح علاجات أخطر الأوبئة.. نجحت فى مكافحة فيروس سى بدواء السوفالدى.. وتصدت لهجمات كورونا بخطوات ثابتة بإنتاج اللقاح الروسى.. انطلاق التصنيع فى إبريل المقبل على مرحلتين وخط إنتاج ضخم للقاح

نجحت شركة فاركو المصرية في الدخول على سباق مواجهه الأوبئة المخيفة التي تهدد الملايين من المرضى في جميع أنحاء العالم بقوة، بدأتها من ابتكار علاج فيروس سي الذى نجح في علاج أكباد المصريين وعدد من مرضى العالم من فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى وجاءت الخطوة الأهم والأكبر هي تصنيع عقار ولقاح لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وأشادت عدة صحف عالمية على رأسها الجارديان والتلجراف ودورية كاونسيل أند هيلث البريطانيتين، بعلاج فيروس سى المصرى، الذى أشرفت على ابتكاره شركة فاركو فارماسيوتيكال المصرية وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن 150 مليون مريض بفيروس سى حول العالم ينتظرون الدواء بفارغ الصبربعد أن أثبت نجاحه بنسبة 100%.

كما نجحت شركة فاركو فى الفور بالرهان بعد إعلان قدرتها على تصنيع لقاح كورونا الروسى لأول مرة بمصر لتدخل فى معركة صد هجمات كورونا بقوة بعدما نجحت سابقا فى وقف عدوى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى بدواء سوفالدى الذى نجح فى القضاء على الفيروس ضمن الحملة القومية للرئيس للقضاء عليه.

ويعد الرهان الأكبر الذى تستعد فاركو في مواجهته بقوة وباء فيروس كورونا، حيث كشف الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية تفاصيل انتاج لقاح كورونا الروسي سبوتنيك V، مؤكدا أنه سيتم البدء فى التصنيع 20 أبريل 2021، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسى على أن يتم التعاقد على الإنتاج فى القريب العاجل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة تقدمت بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعداها إتمام إجراءات التسجيل للقاح والتصنيع في المرحلة الرابعة.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة فاركوا للأدوية إن عملية تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر تتم على مرحلتين الأولي استيراد اللقاح وتعبئته في مصر والمرحلة الثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة تمهيدا لتوفيره في مصر وأفريقيا ما يجعل مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا في أفريقيا.

وأضاف أن شركة بايوجينيركس إحدى شركات فاركو المعنية بتصنيع لقاح كورونا الروسي ستقوم بعمل أضخم خط انتاج لتصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية واللقاحات والتي سيتم البدء بلقاح كورونا الروسي مضيفا أنه سيتم افتتاح المصنع الجديد في الربع الثاني من 2021 مضيفا أن ذلك يوفر الدواء للسوق المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدواء الآمن والفعال للمصريين.

وكان الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية قد كشف في تصريحات صحفية سابقة عن تنفيذ 3 تجارب لثلاث أدوية جديدة لعلاج فيروس "كوفيد-19"، وقال شيرين حلمي، إنه من الممكن توريد هذه الأدوية مجانا إلى الدولة المصرية نظرا للوضع القائم لانتشار فيروس "كوفيد-19" في مصر، وذلك حال نجاح تلك التجارب.

وأضاف شيرين حلمي، أن مصر نجحت في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، مشيرا إلى أهمية التفكير في صناعة الخامات الدوائية محليا.

نجحت شركة فاركو المصرية في الدخول على سباق مواجهه الأوبئة المخيفة التي تهدد الملايين من المرضى في جميع أنحاء العالم بقوة، بدأتها من ابتكار علاج فيروس سي الذى نجح في علاج أكباد المصريين وعدد من مرضى العالم من فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى وجاءت الخطوة الأهم والأكبر هي تصنيع عقار ولقاح لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وأشادت عدة صحف عالمية على رأسها الجارديان والتلجراف ودورية كاونسيل أند هيلث البريطانيتين، بعلاج فيروس سى المصرى، الذى أشرفت على ابتكاره شركة فاركو فارماسيوتيكال المصرية وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن 150 مليون مريض بفيروس سى حول العالم ينتظرون الدواء بفارغ الصبربعد أن أثبت نجاحه بنسبة 100%.

كما نجحت شركة فاركو فى الفور بالرهان بعد إعلان قدرتها على تصنيع لقاح كورونا الروسى لأول مرة بمصر لتدخل فى معركة صد هجمات كورونا بقوة بعدما نجحت سابقا فى وقف عدوى فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى سى بدواء سوفالدى الذى نجح فى القضاء على الفيروس ضمن الحملة القومية للرئيس للقضاء عليه.

ويعد الرهان الأكبر الذى تستعد فاركو في مواجهته بقوة وباء فيروس كورونا، حيث كشف الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية تفاصيل انتاج لقاح كورونا الروسي سبوتنيك V، مؤكدا أنه سيتم البدء فى التصنيع 20 أبريل 2021، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "بايوجينيركس" إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسى على أن يتم التعاقد على الإنتاج فى القريب العاجل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة تقدمت بطلب إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لبدء إجراء التجارب السريرية على أن يتم بعداها إتمام إجراءات التسجيل للقاح والتصنيع في المرحلة الرابعة.

وأوضح الدكتور شيرين حلمى رئيس مجلس إدارة شركة فاركوا للأدوية إن عملية تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصر تتم على مرحلتين الأولي استيراد اللقاح وتعبئته في مصر والمرحلة الثانية البدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة تمهيدا لتوفيره في مصر وأفريقيا ما يجعل مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا في أفريقيا.

وأضاف أن شركة بايوجينيركس إحدى شركات فاركو المعنية بتصنيع لقاح كورونا الروسي ستقوم بعمل أضخم خط انتاج لتصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية واللقاحات والتي سيتم البدء بلقاح كورونا الروسي مضيفا أنه سيتم افتتاح المصنع الجديد في الربع الثاني من 2021 مضيفا أن ذلك يوفر الدواء للسوق المصري في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير الدواء الآمن والفعال للمصريين.

وكان الدكتور شيرين حلمى الرئيس التنفيذي لشركة فاركو للأدوية قد كشف في تصريحات صحفية سابقة عن تنفيذ 3 تجارب لثلاث أدوية جديدة لعلاج فيروس "كوفيد-19"، وقال شيرين حلمي، إنه من الممكن توريد هذه الأدوية مجانا إلى الدولة المصرية نظرا للوضع القائم لانتشار فيروس "كوفيد-19" في مصر، وذلك حال نجاح تلك التجارب.

وأضاف شيرين حلمي، أن مصر نجحت في تصنيع أدوية لعلاج مرضي فيروس سي في مصر، وعلاج نحو 4 ملايين من إجمالي 7 ملايين مريض حول العالم مجتمعة، مشيرا إلى أهمية التفكير في صناعة الخامات الدوائية محليا.